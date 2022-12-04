



Приступ бешенства у Григория Лепса

2 декабря, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся заключительный в этом году концерт 60-летнего Григория Лепса.



Мероприятие обернулось некрасивым скандалом, который шокировал даже самых преданных поклонников артиста. Григория Викторовича, по всей видимости, не устроило качество звука — во время исполнения композиции «Самый лучший день» певец неожиданно прервался, после чего с размаха швырнул микрофон на пол.



Покидая сцену, Лепс бросил на пол и очки. Видеозапись инцидента мгновенно разошлась по социальным сетям.

