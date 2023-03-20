



"Прирученная марокканка левых". Нинет атаковали за поддержку протестов



Нинет Тайеб в прошлый четверг, во время своего выступления в Ангаре 11 в Тель-Авивском порту, упомянула “День эскалации сопротивления” и похвалила протесты против правовой реформы под руководством министра Ярива Левина.



"Полна любви и ободрения ко всем сотням тысяч протестующих, которые борются за демократию, ведь это так важно", - написала Тайеб словами, которые вызвали столько эмоций против нее. "Когда нет ограничений для правящей власти, баланс нарушается, и это опасно. Это опасно!" - кричит певица. "Я хочу вас поддержать и сказать о любви в моем сердце. Вы делаете святую работу. Мы боремся за демократию", - заявила она. "И я также хочу послать много любви и ободрения всем, кто со мной не согласен. Знаете почему? Потому что это открытый разговор. Я за то, чтобы говорить. Я за то, чтобы говорить то, что мы чувствуем, без страха", - добавила она.





Хотя Тайеб , как уже упоминалось, также обратился к гражданам, выступающим за реформу, они выступили против нее в жесткой и резкой форме. "Заняла место среди левых. Годами ты пыталась быть тем, кем не являешься. Душка, ты не интересна. Тряпка", - оскорбился один. Другой пишет: “Левая”. “Девушка, которая приехала из Кирьят-Гата, обвела всех нас, и теперь слышно, как она кричит "демократия". Интересно, что о тебе думают на периферии", "Еще одна, которая годами пытается быть той, кем она не была. Она забыла, откуда она родом. В общем, прирученная марокканка левых в Тель-Авиве" , "Да здравствует лицемерие. Привет из Кирьят-Гата", "Ты забыла, откуда ты родом", "Еще одна, которая пытается лизать ради карьеры", - возмущаются пользователи сети.



"Нинет, сделай свою домашнюю работу. Проверь, что именно написано в реформе, а потом отвечай", - советовали они. "Море лицемерия в глазах. Она говорит с большим невежеством, несет чушь", "за один вечер ее истинное лицо вышло наружу. Спасибо, вы оказали нам услугу", - атакуют Нинет в сети.



Против Тайеб выступил и известный рэппер Ха Цель, загрузивший в свой Instagram видео, в котором он напрямую обратился к Нинет. "Я слышал, что ты тоже присоединилась к демократической группе. Очень важно. Иначе кто поставит твои песни на Гальгаляц"? Кто позволит тебе быть судьей на реалити-шоу? Кто обнимет тебя в мейнстриме? Все равно ты молодец", -пишет Ха Цель.

