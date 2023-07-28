



Принцу Уильяму придется содержать Гарри и Меган, если они вернутся в Лондон

По словам обозревателя Daily Mail Эфраима Хардкасла, принц Уильям может быть против возвращения принца Гарри в Великобританию “по сугубо меркантильным соображениям”. Ведь в этом случае принцу Уэльскому придется финансировать семью младшего брата, включая Меган Маркл и двух маленьких детей, Арчи и Лилибет.



В связи с недавними сообщениями о том, что Гарри обдумывает переезд в Великобританию, возник вопрос, как отнесется к этому родня принца, в частности, его старший брат Уильям.



“Уильям, как принц Уэльский, получающий 24 миллиона фунтов стерлингов в год от герцогства Корнуолл, имеет избыток, который будет уменьшаться по мере того, как он будет финансировать семьи своих детей. Но и эти средства скоро исчезнут, если Гарри и Меган вернутся в “золотую клетку”. Уильяму придется финансировать их расходы на жилье и обучение Арчи и Лилибет как минимум”, – написал обозреватель.



Принц Уильям унаследовал имение герцогства Корнуолл после смерти своей бабушки, Елизаветы II. В своих откровенных мемуарах “Запасной” принц Гарри утверждал, что отец, король Чарльз III, предупредил его, будто у него недостаточно денег, чтобы содержать их с Меган, когда они поженились в 2018 году.



Хардкасл добавил, что из-за этого Уильяму, возможно, придется помогать финансово своим родственникам.