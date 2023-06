Принцу Уильяму - 41: трогательное поздравление от короля Чарльза и Камиллы

Принцу Уэльскому Уильяму 21 июня исполнился 41 году.



По случаю дня рождения наследника престола поздравление опубликовал король Чарльз III и его супруга, королева-консорт Камилла.



В частности, в королевском аккаунте продемонстрировано фото, на котором изображены Уильям вместе с отцом во время прошедшей в мае коронации.



"Сегодня поздравляем принца Уэльского с днем рождения", - сказано в описании.





Wishing The Prince of Wales a very happy birthday today! 🎈



📷 @ChrisJack_Getty pic.twitter.com/C5aFEPp20O