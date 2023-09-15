



Принцу Гарри - 39: Маркл сделает мужу особый подарок

Принцу Гарри 15 сентября исполнилось 39 лет, в связи с чем его супруга Меган Маркл намерена порадовать мужа особым подарком.



По данным британского таблоида The Sun, об этом сообщает королевский эксперт.



Парочка встречает день рождения Гарри в Дюссельдорфе, где проходят Игры непокоренных. Ожидается, что они там останутся до церемонии закрытия.



По словам королевского эксперты Тессы Данлоп, у пары принято на каждый день рождения радовать друг друга "особыми подарками". Гарри переживает трудные времени из-за годовщины смерти его матери, принцессы Дианы. Что именно в этот раз Меган подарит мужу, остается тайной.



"Сентябрьский день рождения Гарри причиняет ему много боли из-за смерти его матери", - отметила эксперт.