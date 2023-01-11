



Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон гуляла по Лапландии в ботинках Blundstone

Принцесса Уэльская, икона стиля Кейт Миддлтон вместе с детьми и мужем – наследником Британского престола принцем Уильямом - отправилась на зимние каникулы в Лапландию. Но и среди снегов и празднично украшенных зимних улиц от папарации не скрылось то, что обута принцесса была в любимые ботинки израильтян - Blundstone .



Об этом сообщил инстаграм-канал о жизни Британской королевской семьи @royalfashionpolice .







Кстати, бланстоны можно назвать любимыми ботинками принцессы – папарацци фотографируют ее в этой обуви уже который год подряд.



Blundstone, которые сами по себе уже давно стали легендой мира моды, герцогиня дополнила двусторонним пальто с запахом кофейного цвета и шерстяной шапочкой с помпоном. Кейт Миддлтон выбрала классическую модель ботинок темно-коричневого цвета с эффектом потертости, с терморегуляцией, амортизацией, защитой от ударов, антибактериальной и антимикробной защитой – как и все ботинки этой марки.







Раньше фотографы не раз заставали Бреда Питта, Бенедикта Камбербэтча и Рассела Кроу в ботинках Blundstone. В них же шагали Крис Пейн, Кэри Рассел, Джек Джилленхол, Дэвид Духовны и десятки других знаменитостей.



Многие считают ботинки Blundstone самыми лучшими из когда-либо созданных. Прочные, надежные, прекрасные в своей узнаваемой эстетике, вот уже полтора века они покоряют людей своим тасманским характером.



Blundstone – самая продаваемая марка обуви в Израиле. Наша маленькая страна стала абсолютным лидером в мире по продажам бландстоунов на душу населения. Цены на бестселлеры Blundstone остаются у нас самыми низкими в мире. Израильтяне носят эти ботинки и зимой, и летом.



Вся обувь семейного бренда Blundstone проектируется и разрабатывается на родине семьи – в городе Хобарт. Здесь, в австралийском штате Тасмания семья Бландстоун в 1870 году основала бренд, который с тех пор остается на 100% семейным. Бизнес продолжает с гордостью идти вперед, по-прежнему опираясь на ценности своих основателей. Возможно в этом и есть главный секрет того, как выдерживать испытание временем и процветать на протяжении полутора веков. Потому что инновации – такая же сильная сторона Blundstone, как аутентичность.



В Израиле ботинки Blundstone представляет сеть WeShoes, имеющая более 80 филиалов по всей стране и свой интернет-магазин .