



Принцесса Шарлотта съела зефир, который упал на траву

Принцесса Шарлотта посетила мероприятие The Big Help Out вместе с принцем и принцессой Уэльскими, а также своими братьями. Семья помогала улучшить 3-ю скаутскую хижину Аптона в Слау. СМИ подловили момент, когда принцесса уронила жареный зефир на траву, пишет The Mirror.



Понятно, что не желая тратить угощение впустую, восьмилетняя принцесса быстро подняла его и продолжил есть. Видеозапись этого момента была опубликована в Twitter, и королевские фанаты сочли инцидент забавным. На видео Шарлотта стоит позади мамы Кэтрин, принцессы Уэльской, и брата принца Луи.



Один из пользователей написал: "Принцесса Шарлотта уронила еду, подняла ее и снова съела!!"



Другой заметил: "Приятно видеть, что даже члены королевской семьи используют "правило трех секунд". Принцесса Шарлотта роняет свой зефир, но он должно быть слишком вкусный, чтобы оставить его в траве".



Третий одобрил: "Я могу поручиться — жареный зефир стоит даже пяти секунд! Мне нравится, что это совершенно нормально!"

