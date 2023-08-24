



Принца Гарри уличили в фотошопе своей прически

Принц Гарри подвергся насмешкам после того, как на сайте технологической организации BetterUp появилось его фото, где он предстал с густой шевелюрой. Как пишет издание Scottish Daily Express, это не осталось незамеченным среди тех, кто пристально следит за герцогом Сассекским и его возрастными изменениями.



Как известно, рыжая шевелюра Гарри в последние годы заметно поредела, несмотря на то, что ранее он комментировал выпадение волос своего брата принца Уильяма.



Фотография не произвела впечатления на королевского автора и биографа герцога Сассекского Анжелу Левин, которая недавно заявила, что есть признаки того, что "мы можем вернуть "старого" Гарри после того, как он выглядел счастливым и расслабленным во время поездки в Азию". Однако в разговоре с GB News она назвала его "жалким" за то, что он якобы подправил свою внешность с помощью фоторедактора.



"Это для того, чтобы он выглядел более привлекательно. Мы все знаем, что он потерял волосы, и мы знаем, что он очень грубо относился к Уильяму, который облысел раньше Гарри, потому что он старше. Он отпустил много глупых шуток в его адрес, и он сделал это в своей книге "Запасной", но теперь и у него есть залысины. Поэтому он затемнил волосы и немного подкрасил макушку Это выглядит жалко".