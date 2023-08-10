



Принца Гарри с опозданием лишили королевского титула

Королевская семья с опозданием убрала официальный титул принца Гарри со своего веб-сайта - спустя более трех лет после того, как он и Меган Маркл прекратили выполнять свои обязанности. Об этом сообщает PageSix.



В рамках своего соглашения с Букингемским дворцом королева Елизавета II объявила в 2020 году, что пара больше не будет использовать титул Их Королевских Высочеств. Кроме того, имена герцога и герцогини Сассекских также были перемещены в нижнюю часть главной страницы семьи - под работающими членами королевской семьи.



До этих изменений 38-летнего Гарри дважды называли Его Королевское Высочество, а также младшим сыном принца Уэльского, который был титулом его отца, короля Чарльза III, прежде чем он перешел к его брату, принцу Уильяму.



Следует заметить, что герцог Сассекский пятый в очереди на престол после брата принца Уильяма и троих его детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.