Принца Гарри постигла первая неудача по новому иску в суде

В суде отклонили одну из претензий принца Гарри по иску в отношении News Group Newspapers.



По данным Hello!, он хотел раскрыть тайные отношения между дворцом и газетой, которые, по его версии, стали причиной слива секретной информации.



Судья Фэнкорт сообщил о том, что герцог Сассекский не может предъявить претензии в отношении взлома телефона, который якобы осуществили журналисты.



"Я не могу сделать вывод о том, что существует достаточно правдоподобная доказательная база для нового дела, основанного на секретном соглашении", - ответил судья.



Несмотря на эту неудачу, остальная часть иска принца Гарри будет рассмотрена.



Ранее герцог Сассекский объявил о том, что журналисты и частные детективы, работающие в The Sun и ныне несуществующем News of the World, использовали незаконные методы для получения информации о нем. В NGN его обвинения опровергли.