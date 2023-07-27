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Принца Гарри постигла первая неудача по новому иску в суде
27.07.2023 18:44 Алина Груднева

Принца Гарри постигла первая неудача по новому иску в суде

В суде отклонили одну из претензий принца Гарри по иску в отношении News Group Newspapers.

По данным Hello!, он хотел раскрыть тайные отношения между дворцом и газетой, которые, по его версии, стали причиной слива секретной информации.

Судья Фэнкорт сообщил о том, что герцог Сассекский не может предъявить претензии в отношении взлома телефона, который якобы осуществили журналисты.

"Я не могу сделать вывод о том, что существует достаточно правдоподобная доказательная база для нового дела, основанного на секретном соглашении", - ответил судья.

Несмотря на эту неудачу, остальная часть иска принца Гарри будет рассмотрена.

Ранее герцог Сассекский объявил о том, что журналисты и частные детективы, работающие в The Sun и ныне несуществующем News of the World, использовали незаконные методы для получения информации о нем. В NGN его обвинения опровергли.

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