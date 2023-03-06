



Принца Гарри и Меган Маркл все таки пригласили на коронацию короля Чарльза

Британский принц Гарри и его жена Меган получили приглашение на коронацию своего отца короля Чарльза, но пока не подтвердили публично, будут ли они присутствовать, сообщил в воскресенье представитель герцога Сассекского, пишет Reuters.



Подготовка к событию, запланированному на май 2023 года, была омрачена убийственными разоблачениями пары о короле, принце Уильяме и других членах королевской семьи, прозвучавшими в документальном фильме Netflix, серии телеинтервью и описанными в мемуарах принца Гарри "Запасной".



Его недавняя громкая и язвительная критика семьи привела к предположениям о том, что Гарри и Мэган, которые сложили с себя обязанности членов королевской семьи в 2020 году, не пригласять на коронацию, или же они могут отказаться присутствовать на торжественной церемонии.



"Я могу подтвердить, что герцог недавно получил письмо по электронной почте от офиса Его Величества относительно коронации. Решение о том, будут ли присутствовать герцог и герцогиня, в настоящее время нами не разглашается", — сказал пресс-секретарь принца Гарри.

