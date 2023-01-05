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Принц Уильям устроил жене свидание в стиле агента 007
05.01.2023 06:44 Алина Груднева

Принц Уильям устроил жене свидание в стиле агента 007

Принц Уильям устроил своей супруге, герцогине Кембриджской, Кейт Миддлтон оригинальное свидание в стиле агента 007.

По данным издания Hello!, ему было предложено провести тест-драйв Aston Martin DBX707.

Уильям обрадовался такому предложению, решив прокатить свою супругу на самом быстром в мире внедорожнике. Понравилось ли Кейт такое экстремальное свидание, остается только гадать.

По данным издания, эта машина способна развивать скорость до 310 км в час. До настоящего времени четыре модели Aston Martin мелькали в фильмах о Джеймсе Бонде, которые обожает принц Уильям.

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