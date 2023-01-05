



Принц Уильям устроил жене свидание в стиле агента 007

Принц Уильям устроил своей супруге, герцогине Кембриджской, Кейт Миддлтон оригинальное свидание в стиле агента 007.



По данным издания Hello!, ему было предложено провести тест-драйв Aston Martin DBX707.



Уильям обрадовался такому предложению, решив прокатить свою супругу на самом быстром в мире внедорожнике. Понравилось ли Кейт такое экстремальное свидание, остается только гадать.



По данным издания, эта машина способна развивать скорость до 310 км в час. До настоящего времени четыре модели Aston Martin мелькали в фильмах о Джеймсе Бонде, которые обожает принц Уильям.