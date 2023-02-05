



Принц Уильям пошутил над супругой Кейт на встрече с волонтерами – видео

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Windsor Foodshare, где пообщались с волонтерами. В процессе они помогали сортировать еду, когда Уильям пошутил над трудом жены. Об этом сообщает People.



Недавно самостоятельно проведшая принцесса Уэльская рабочую встречу, появилась на публике вместе с принцем Уильямом. Супруги посетили организацию Windsor Foodshare, оказывающую поддержку семьям. Принц и принцесса Уэльские общались с волонтерами, а также присоединились к их работе – сортировали еду, пожертвованную на благотворительность, и упаковывали посылки, которые будут отправлять малоимущим.



В процессе Кейт Миддлтон беседовала с волонтерами, а принц Уильям сортировал еду. В определенный момент он подошел к жене и пошутил: "Простите, здесь многовато болтовни". Эту шутку он сопровождал характерным жестом, продемонстрировав клюв. Замечание принца Уэльского не вызвало у принцессы возмущения – она лишь рассмеялась вместе с стоящими рядом волонтерами. Этот момент попал на видео.

Кейт Миддлтон для рабочего выхода избрала стильный аутфит. Она появилась в черных брюках со стрелками и ремнем на талии и малиновым джемпером с горловиной от бренда Hobbs. Сверху Кэтрин одела пальто такого же оттенка и бренда за 370 долларов. Образ дополнили туфли-лодочки, лаконичные аксессуары, привычная прическа и макияж.