Новости » Life Style
Принц Уильям и Кейт не стали комментировать мемуары Гарри
12.01.2023 21:25 Ольга Белозерова

Принц Уильям и Кейт не стали комментировать мемуары Гарри

Члены британской королевской семьи появились на публике в четверг впервые после публикации взрывных мемуаров принца Гарри, в которых он поделился самыми откровенными воспоминаниями.

Как сообщает Associated Press, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон казались расслабленными, когда они прибыли в больницу Королевского университета Ливерпуля. 

Однако, они столкнулись с человеком, который спросил их: "Вы когда-нибудь планируете комментировать ситуацию с Гарри?"

Пара проигнорировала вопрос и продолжила свой путь, посещая отделение интенсивной терапии, встречаясь с медсестрами и позируя для селфи.

Тем временем король Великобритании и отец принца Гарри, Чарльз, тоже появился на публике. Он отправился в  Шотландию, чтобы встретиться с местными группами, которые помогают бороться с изоляцией в сельской местности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы