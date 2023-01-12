



Принц Уильям и Кейт не стали комментировать мемуары Гарри

Члены британской королевской семьи появились на публике в четверг впервые после публикации взрывных мемуаров принца Гарри, в которых он поделился самыми откровенными воспоминаниями.



Как сообщает Associated Press, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон казались расслабленными, когда они прибыли в больницу Королевского университета Ливерпуля.



Однако, они столкнулись с человеком, который спросил их: "Вы когда-нибудь планируете комментировать ситуацию с Гарри?"



Пара проигнорировала вопрос и продолжила свой путь, посещая отделение интенсивной терапии, встречаясь с медсестрами и позируя для селфи.



Тем временем король Великобритании и отец принца Гарри, Чарльз, тоже появился на публике. Он отправился в Шотландию, чтобы встретиться с местными группами, которые помогают бороться с изоляцией в сельской местности.