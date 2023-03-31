



Принц Уильям и Кейт Миддлтон ушли в отпуск, чтобы посвятить время детям

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также их дети, какое-то время не будут появляться на публике. Супруги взяли отпуск, чтобы больше времени проводить со своими детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.



Последние недели для королевской четы были очень напряженными, но теперь они собираются отдохнуть, как обычная семья. В школе Ламбрук, где учатся Джордж и Шарлотта, начались пасхальные каникулы, поэтому принц и принцесса Уэльские забрали своих детей из Виндзорского замка, на территории которого расположена их резиденция – коттедж Аделаида.



Кейт и ранее говорила о том, как важно проводить время с семьей, поэтому не удивительно, что на следующей неделе мы не увидим ее и принца Уильяма на публичных мероприятиях.