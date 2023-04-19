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Принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустят репетицию коронации: названа причина
19.04.2023 18:50 Алина Груднева

Принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустят репетицию коронации: названа причина

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон пропустят репетицию коронации.

Об этом сообщает ОК! со ссылкой на источник.

Репетиция коронации Чарльза III состоится со 2 по 5 мая в бальном зале Букингемского дворца.

Уточняется, что наследник короля с женой не смогут присутствовать, поскольку у их дочери принцессы Шарлоты будет день рождения. Девочке 2 мая исполнится восемь лет. В связи с этим герцог и герцогиня Кембриджские планируют устроить праздник.

"Они позаботились о том, чтобы день рождения Шарлотты отпраздновали должным образом", - сказал источник.

Будут ли они отсутствовать на всех репетициях, или же освободят для празднования дня рождения дочери лишь один день, не уточняется.

 

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