



Принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустят репетицию коронации: названа причина

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон пропустят репетицию коронации.



Об этом сообщает ОК! со ссылкой на источник.



Репетиция коронации Чарльза III состоится со 2 по 5 мая в бальном зале Букингемского дворца.



Уточняется, что наследник короля с женой не смогут присутствовать, поскольку у их дочери принцессы Шарлоты будет день рождения. Девочке 2 мая исполнится восемь лет. В связи с этим герцог и герцогиня Кембриджские планируют устроить праздник.



"Они позаботились о том, чтобы день рождения Шарлотты отпраздновали должным образом", - сказал источник.



Будут ли они отсутствовать на всех репетициях, или же освободят для празднования дня рождения дочери лишь один день, не уточняется.



