



Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают из большого дворца в маленький коттедж

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми переезжают из Кенсингтонского дворца, который расположен в западной части Лондона, в небольшой Аделаида-коттедж. Дом находится в 10 минутах ходьбы от Виндзорского замка, где живет королева Елизавета II. Об этом сообщалось и ранее, а теперь Кембриджи объявили о своем переезде официально.



В их новом дом всего четыре спальни, гостиная и несколько служебных помещений. Он безусловно значительно меньше и скромнее большого Кенсингтонского дворца. Тем самым Уильям и Кейт стремятся подчеркнуть, что они молодая современная семья, которая не нуждается в роскоши.



Некоторые британские газеты полагают, что выбор коттеджа в Виндзоре — это еще и камешек в огород принца Гарри и Меган Маркл. Как известно, Сассексы живут в огромном особняке в Калифорнии, который они купили за 14 миллионов долларов.



Коттедж был построен в 1831 году для жены Вильгельма IV, королевы Аделаиды. Отсюда и нынешнее название дома. Он в очень хорошем состоянии. Потребовался мелкий ремонт. Кроме того, служба безопасности настояла на небольших изменениях. Все это стоило недорого.



Еще одна причина переезда — забота о детях. Герцог и герцогиня хотят, чтобы Джордж, Шарлотта и Луи росли в спокойной атмосфере подальше от шумного Лондона. В Виндзоре красивая природа и чистый воздух.



Наконец, третья причина переезда — Елизавета II. Королева решила, что большую часть времени будет жить в Виндзорском замке. И такое соседство лишний раз подчеркивает близость между Уильямом и бабушкой. Столь доверительные отношения между ними усиливают роль герцога Кембриджского в государственных делах.