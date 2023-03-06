



Принц Гарри заявил, что всегда чувствовал себя "другим"

Принц Гарри рассказал, что он уже давно чувствует себя "другим" по сравнению с остальными членами британской королевской семьи. Об этом пишет ВВС.

В частности в недавнем интервью доктору Габору Мате Гарри назвал себя выходцем из "сломанной семьи" и рассказал, что он старался не передать эту "травму" своим детям.



"Я, конечно, на протяжении всей своей жизни, в молодые годы, я чувствовал себя немного иначе, чем остальная часть моей семьи, - сказал Гарри. - Я чувствовал себя странно в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, поэтому для меня это важно".



Гарри поблагодарил свою жену Меган Маркл за то, что она "спасла" его.



"Я застрял в этом мире, а она была из другого мира и помогла мне выбраться", - сказал он. Также Гарри назвал свою жену "исключительным человеком".



Во время разговора Мате публично диагностировал у Гарри синдром дефицита внимания.



Помимо прочего, Гарри рассказал о стиле воспитания своих двух детей, трехлетнего Арчи и годовалой Лилибет.



"Я чувствую огромную ответственность за то, чтобы не передавать какие-либо травмы или негативный опыт, который у меня был в детстве или во взрослом возрасте", - сказал он.



