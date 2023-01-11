



Принц Гарри заявил, что его родили как потенциального донора для брата

Мемуары принца Гарри продолжают шокировать общественность.



В своих мемуарах под названием Spare принц Гарри написал, что был рожден в качестве потенциального донора для его старшего брата, Уильяма. Якобы его родители Диана и Чарльз завели второго ребенка, чтобы в случае чего использовать его органы для спасения первенца. Об этом сообщает Daily Mail.



"Я появился на свет на случай, если с Уилли что-то случится", - отметил Гарри.



По словам принца, родители и бабушка с дедушкой так и называли их с братом - "запасной и наследник".



Он описал свою жизнь, как "миссию быть источников отвлечения, развлечения и, в случае необходимости, запасных частей", например почки, костного мозга или переливания крови.



Гарри подчеркнул, что идея быть в мире только на случай, если что-то случится с Уильямом, была "совершенно ясна" ему с раннего возраста и "регулярно подкреплялась" на протяжении всей его жизни.



Принц привел в пример историю, якобы его отец Чарльз сказал Диане: "Прекрасно! Ты уже подарила мне наследника и запасного. Я сделал свою работу".



