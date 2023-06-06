



Принц Гарри явился в суд для дачи показаний

Во вторник, 6 июня, принц Гарри явился в Верховный суд Великобритании, чтобы дать показания по своему иску против издателей британского таблоида Daily Mirror.



Об этом сообщает Reuters.



Гарри обвиняет газету во взломе его телефона и других противоправных действиях, которые якобы привели к публикации сплетен о нем и его семье.



Младший сын короля Чарльза будет первым представителем королевской семьи, кто даст показания в суде за 130 лет.



Что примечательно, против Mirror Group Newspapers подали иски более 100 высокопоставленных лиц, обвиняя издателя Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People во взломе телефонов и другом противоправном поведении в период времени между 1991 и 2011 годами.



