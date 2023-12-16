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Принц Гарри выиграл суд
16.12.2023 05:45 Алина Груднева

Принц Гарри выиграл суд

В пятницу, 15 декабря, принц Гарри выиграл суд против британского таблоида Daily Mirror.

Высокий суд Лондона постановил, что его телефон действительно был взломан журналистами газет, издающихся медиахолдингом Mirror Group (MGN). 

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Теперь Гарри должен получить компенсацию в размере 140,6 тысяч фунтов стерлингов. Медиахолдинг признал правонарушения и принес извинения.

"Сегодня великий день с точки зрения установления истины, а также ответственности", - сказал адвокат Гарри.

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