



Принц Гарри выиграл суд

В пятницу, 15 декабря, принц Гарри выиграл суд против британского таблоида Daily Mirror.



Высокий суд Лондона постановил, что его телефон действительно был взломан журналистами газет, издающихся медиахолдингом Mirror Group (MGN).



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Теперь Гарри должен получить компенсацию в размере 140,6 тысяч фунтов стерлингов. Медиахолдинг признал правонарушения и принес извинения.



"Сегодня великий день с точки зрения установления истины, а также ответственности", - сказал адвокат Гарри.