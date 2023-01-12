



Принц Гарри вспомнил о встрече с раввином после "нацистского скандала"

Принц Гарри в своих нашумевших мемуарах "Запасной" вспомнил, как отец отправил его к на тот момент главному раввину Великобритании Джонатану Саксу.



Это произошло, когда ему было 20 лет, в 2005 году, после разгоревшегося вокруг его персоны скандала.



Гарри явился на костюмированную вечеринку в нацистской форме и со свастикой. Его фотографии в этом костюме с напитком и сигаретой в руках попали на первые полосы газет, вызвав скандал.



"Отец послал меня к святому человеку. 51 год, бородатый, в очках, с глубокими морщинами на лице и мудрыми глазами. Выдающийся ученый, религиозный философ, плодовитый писатель, написавший более двух десятков книг. Он провел много дней, глядя в окно и размышляя о коренных причинах печали, зла, ненависти. Он не скупился на слова. Он осудил мои действия", - вспомнил Гарри.



По его словам, раввин Сакс напомнил ему о шести миллионах евреях, поляках, инакомыслящих, уничтоженных нацистами, говоря о глупости поступка принца.



"Интеллектуалы, гомосексуалисты, дети, младенцы, старики, превратившиеся в пепел и дым. Я пришел к нему со стыдом. Я чувствовал что-то другое, бездонную ненависть к себе. Но это не было целью раввина. Он определенно не хотел, чтобы я остался опустошенным из-за ошибки. Он хотел, чтобы я был мотивированным. Он говорил со мной с качеством, которое часто встречается у действительно мудрых людей: с прощением. Он заверил меня, что люди делают глупости, но это не обязательно должно быть их внутренней природой. Он сказал, что я проявлял свою истинную природу, стремясь искупить вину", - добавил Гарри.