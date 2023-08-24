



Принц Гарри вернется в Британию, но жену с собой не возьмет

Принц Гарри вернется в Великобританию из США за несколько дней до годовщины смерти бабушки, королевы Елизаветы II.



По данным The Sun, супругу Меган Маркл он с собой не возьмет.



Как стало известно, ни Гарри, ни его жена не были приглашены на встречу королевской семьи по случаю годовщины смерти монарха. Тем не менее, принц все же прибудет на церемонию вручения премии накануне этого события.



Мероприятие WellChild устраивает благотворительная организация для тяжелобольных детей. Гарри является покровителем этой организации уже 15 лет.