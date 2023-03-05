Принц Гарри верит в реинкарнацию и после смерти хотел бы быть слоном
Принц Гарри продолжает активно раздавать интервью и сниматься в популярных американских телешоу, продвигая свои мемуары “Запасной”. Вечером 28 февраля младший сын короля Чарльза III появился в развлекательном шоу Стивена Кольбера, сообщает People.
Как выяснилось, запись программы была сделана еще в январе, но показали выпуск только недавно. Кроме Гарри в нем приняли участие Мишель Обама и Роберт де Ниро.
Кольбер задавал гостям заранее подготовленные вопросы — по 15 на каждого. Отвечать на них нужно было быстро и коротко.
Герцог Сассекский, отвечая на вопросы, признался, что любит собак больше, чем кошек, а апельсины — больше яблок. Далее герцог сообщил, что его любимый сэндвич включает в себя сыр, ветчину и дижонскую горчицу.
Оказалось, что герцог больше всего на свете боится змей. ”Это самое страшное животное! ” — заявил Гарри. А вот самым приятным запахом для него является запах Меган Маркл.
Также принц признался, что верит в реинкарнацию и после смерти хотел бы быть слоном. Его самым любимым фильмом в жанре “экшн” является “Гладиатор” Ридли Скотта.
В завершение Стивен попросил гостя описать его дальнейшую жизнь пятью словами.
“Свобода. Счастье. Ясность. Пространство. Любовь”, — ответил принц Гарри.