



Принц Гарри верит в реинкарнацию и после смерти хотел бы быть слоном

Принц Гарри продолжает активно раздавать интервью и сниматься в популярных американских телешоу, продвигая свои мемуары “Запасной”. Вечером 28 февраля младший сын короля Чарльза III появился в развлекательном шоу Стивена Кольбера, сообщает People.



Как выяснилось, запись программы была сделана еще в январе, но показали выпуск только недавно. Кроме Гарри в нем приняли участие Мишель Обама и Роберт де Ниро.



Кольбер задавал гостям заранее подготовленные вопросы — по 15 на каждого. Отвечать на них нужно было быстро и коротко.



Герцог Сассекский, отвечая на вопросы, признался, что любит собак больше, чем кошек, а апельсины — больше яблок. Далее герцог сообщил, что его любимый сэндвич включает в себя сыр, ветчину и дижонскую горчицу.



Оказалось, что герцог больше всего на свете боится змей. ”Это самое страшное животное! ” — заявил Гарри. А вот самым приятным запахом для него является запах Меган Маркл.



Также принц признался, что верит в реинкарнацию и после смерти хотел бы быть слоном. Его самым любимым фильмом в жанре “экшн” является “Гладиатор” Ридли Скотта.



В завершение Стивен попросил гостя описать его дальнейшую жизнь пятью словами.



“Свобода. Счастье. Ясность. Пространство. Любовь”, — ответил принц Гарри.



