



Принц Гарри собирается предстать перед лондонским судом

Ожидается, что принц Гарри предстанет перед Верховным судом Лондона в понедельник, 4 июня. Он будет давать показания по своему иску против издателя британского таблоида Daily Mirror, сообщает агентство Reuters.



Гарри, младший сын короля Чарльза, на этой неделе станет первым высокопоставленным представителем британской королевской семьи, который даст показания в суде за последние 130 лет, который, вероятно, состоится в понедельник или вторник, 6 июня.



Он является одним из более 100 других высокопоставленных лиц, подающих в суд на Mirror Group Newspapers (MGN), издателя Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People, за предполагаемый взлом телефонов и другое противоправное действия между 1991 и 2011 годами.



Суд начался в прошлом месяце, когда адвокаты, представляющие интересы Гарри и трех других заявителей, пытались доказать, что незаконный сбор информации осуществлялся с ведома и одобрения старших редакторов и руководителей.



MGN, которая теперь принадлежит Reach, в начале судебного процесса извинилась за один случай, когда Sunday People незаконно искала информацию о Гарри, признав, что он имеет право на компенсацию.



Но были отвергнуты другие его обвинения, на основании того, что у принца нет доказательств для своих претензий. Вероятно, Букингемский дворец будет занимать важное место во время перекрестного допроса Гарри, а MGN утверждает, что определенная информация поступила от королевских помощников.