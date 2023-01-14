



Принц Гарри: "Семья никогда не простит меня, если я все расскажу"

Принц Гарри утверждает, что у него было достаточно материала для "двух книг", но он не включил некоторые вещи в свои мемуары, потому что его отец и брат никогда не простят его.



В этом он признался в интервью изданию The Telegraph. По словам принца, первый черновик его мемуаров составлял 800 страниц.



Однако, принц Гарри заявил, что он "не хочет", чтобы мир знал некоторые вещи.



"Но есть некоторые вещи, которые произошли, особенно между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы мир узнал. Потому что я не думаю, что они когда-либо простят меня", - сказал он.



Он также сказал, что хочет, чтобы члены его семьи извинились перед его супругой Меган Маркл.