



Принц Гарри рассказал, откуда берутся "вбросы" о королевской семье в прессе

Британская пресса, из-за которой страдала принцесса Диана, и Букингемский дворец тесно сотрудничать, подогревая конфликты в королевской семье.



Об этом в программе 60 Minutes Sunday на CBS сказал принц Гарри незадолго до публикации его мемуаров.



По его словам, в настоящее время он не разговаривает со своим братом. Также долгое время он не говорил со своим отцом, королем Карлом III. Гарри подчеркнул, что его мемуары "никогда не предназначались для причинения вреда семье".



Принц Сассекский подчеркнул, что его брат никогда не пытался отговорить его от женитьбы на Меган Маркл, но выразил некоторые опасения по поводу этого, сказав, что ему "будет очень тяжело".



"Я до сих пор не совсем понимаю, о чем именно он говорил. Возможно, он предсказал, какой будет реакция британской прессы", - отметил он.



По словам Гарри, СМИ, и таблоиды в частности, подогревают раздоры в его семье. Он пояснил, что "утечки" и подбрасывание информации от "королевского источника" в прессу не являются выдумками неизвестных лиц, поскольку дворец специально информирует прессу, но тщательно заметает следы.



"Мы говорим не только о семейных отношениях, мы говорим об антагонисте, которым является британская пресса, особенно таблоиды, которые хотят создать как можно больше конфликтов. Самое печальное в этом то, что некоторые члены моей семьи и люди, которые на них работают, замешаны в этом конфликте. Это шокирует людей. Особенно, когда вы понимаете, сколько дворцовых источников и инсайдеров, высокопоставленных чиновников, сколько цитат приписывается этим людям. Некоторые из самых отвратительных, ужасных вещей были сказаны обо мне и моей жене, при полном попустительстве дворца, потому что это исходит именно оттуда, и эти журналисты буквально кормили этим повествованием, никогда не приезжая к нам, никогда не видя и не задавая вопросов второй стороне", - пояснил он.



Гарри добавил, что в возрасте 12 лет чувствовал негодование по отношению к британской прессе. По его словам, СМИ были причастны к страданиям его матери. Принц Гарри добавил, что никогда никому не говорил о своем гневе, однако начал много выпивать, чтобы заглушить это чувство и отвлечься, и даже прибегнул к наркотикам.



"Эти определенные члены решили лечь в постель с дьяволом, верно? Чтобы реабилитировать свой имидж. В тот момент, когда реабилитация происходит в ущерб другим — мне, другим членам моей семьи — тогда я провожу черту", - отметил он.

