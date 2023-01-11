



Принц Гарри раскрыл интимные подробности: Молчание только защищает обидчика

Принц Гарри представил трагическое изображение своего отца, короля Карла III, в своих мемуарах, описав его детство как “одинокое”. Гарри пишет, что его отец пережил свое пребывание в школе-интернате Гордонстоун благодаря тому, что он носил с собой плюшевого мишку – мягкую игрушку со сломанными руками и выбивающимися нитками, которую король держал много лет. Гарри добавляет, что это показывает глубокое одиночество, в котором король жил в детстве.



Это одна из многих интимных подробностей, которые Гарри раскрыл в своей 410-страничной книге “Запасной”, опубликованной во всем мире 10 января.

В ней Гарри рассказывает, как роль “запасного” повлияла на его жизнь. Он подробно пишет о скорби по своей матери Диане Спенсер, погибшей в автокатастрофе, а также о соперничестве между Уильямом и им самим.



Принц Гарри утверждает в книге, что его отец, король Чарльз, не был создан для отцовства и при этом изображает его как человека, глубоко заботящегося о своих детях. По словам герцога сассексого, Чарльз называл младшего сына “милым мальчиком” и умолял Уильяма и Гарри после похорон принца Филиппа, перестать ссориться, чтобы не превратить его последние годы в “ад”.



Принц Гарри использует образы, популярные в сказках и бульварной прессе, описывая некоторых женщин в королевской семье. Его мать Диана описывается как святая, совершенная женщина. Вторая жена его отца Камилла, королева-консорт, приобрела в повествовании образ злой мачехи, претендующей на трон, слив интимные подробности из частных разговоров в прессу, чтобы получить желаемое.



Позже в интервью Гарри назвал британскую монархию и королевскую семью “насильниками”.



“Молчание только защищает обидчика”, – ответил он в эфире ITV на вопрос о мотивах публикации мемуаров.



Гарри и Меган, сохранившие за собой титулы герцога и герцогини Сассекских, в декабре выпустили документальный фильм “Гарри и Меган” на стрим-сервисе Netflix . После ухода из королевской семьи в 2020 году и переезда в Калифорнию супругам пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно, что они и делают с помощью интервью, телевизионных постановок, а теперь и мемуаров принца.

