



Принц Гарри раскрыл, что мешало Меган Маркл забеременеть

Британская пресса продолжает публиковать отрывки из мемуаров принца Гарри.



В своей книге Гарри коснулся темы их с Меган Маркл семейной жизни. Принц пишет, что он и его жена Меган Маркл хотели завести детей "немедленно", но время было неподходящим из-за их работы и напряженного графика.



Пара была обеспокоена тем, что потеря веса у Меган затруднит зачатие. В потере веса пара винила стресс, сообщает ВВС.



В своей книге Гарри вспоминает, как его жена снова начала набирать вес, и летом 2018 года они отправились в Балморал, чтобы провести время с нынешним королем Карлом - период, который, по словам Гарри, укрепил связь между его женой и отцом.



Принц Гарри отметил, что был доволен тем, что не было опубликовано ничего негативного в ответ на объявление о том, что пара ждет своего первенца.

