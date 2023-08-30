



Принц Гарри признался в психологической травме

Принц Гарри признался, что гибель его матери, принцессы Дианы, в автокатастрофе стало причиной его психологической травмы.



Соответствующее заявление он сделал в своем новом документальном сериале на Netflix "Сердце непокоренного".



Гарри было всего 12 лет, когда трагически погибла его мама. Его настолько потрясло это событие, что он не мог плакать, пока ему не исполнилось 28 лет.



"Я не мог плакать, я не мог ничего чувствовать. И только позже в моей жизни, когда мне было 28 лет, произошло событие, когда все начало выливаться наружу", - сказал он.



По словам Гарри, ряд обстоятельств привели к тому, что у него случился нервный срыв.