



Принц Гарри прибыл на коронацию отца коммерческим рейсом

Принц Гарри прибыл в Лондон коммерческим рейсом на коронацию отца. Об этом пишет Page Six.



Младший сын британского монарха сам посетит официальное событие в Вестминстерском аббатстве, поскольку его жена Меган Маркл осталась в США с двумя их наследниками, одному из которых принцу Арчи сегодня исполняется четыре года.



Грандиозное королевское мероприятие, во время которого Чарльз ІІІ и его супруга Камилла Паркер-Боулз будут официально коронованы как король и королева Соединенного Королевства и других королевств Содружества, посетят около двух тысяч человек, среди которых и представители Украины.



Источник сообщил, что герцог Сассекский вернется в Лос-Анджелес через два часа после коронации, чтобы успеть на праздник сына.



"Гарри приложит все усилия, чтобы успеть ко дню рождения Арчи", - отметил инсайдер, добавив, что герцог будет летать коммерческим, а не частным самолетом, как он делал это на пути в Европу.



