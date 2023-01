Принц Гарри пожаловался на королевскую семью

Принц Гарри, переехавший со своей супругой Меган Маркл и детьми в США, пожаловался на королевскую семью.



Об этом он сказал в интервью телеканалу ITV.



По словам Гарри, его родственники совершенно не хотят "примиряться" с ним и его супругой-американкой. Сам же он хочет "семью, а не институцию".



"Я бы хотел вернуть своего отца и своего брата", - сказал Гарри.

