Новости » Life Style
Принц Гарри посетит коронацию отца, но один
14.04.2023 04:35 Ирина Демьянова

Принц Гарри посетит коронацию отца, но один

Принц Гарри приедет на коронацию короля Чарльза IIIЧарльз ІІІ сократит церемонию своей коронации , но без Мегана Маркла. Об этом заявил Букингемский дворец, сообщает BBC .

Коронация состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, на ней будет более двух тысяч гостей.

Принц Гарри и Меган выступили с таким же заявлением: “Герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет”.

В этот же день сын пары, принц Арчи, отмечает 4-летие.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы