



Принц Гарри посетит коронацию отца, но один

Принц Гарри приедет на коронацию короля Чарльза IIIЧарльз ІІІ сократит церемонию своей коронации , но без Мегана Маркла. Об этом заявил Букингемский дворец, сообщает BBC .



Коронация состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, на ней будет более двух тысяч гостей.



Принц Гарри и Меган выступили с таким же заявлением: “Герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет”.



В этот же день сын пары, принц Арчи, отмечает 4-летие.

