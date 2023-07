Принц Гарри подал в суд на очередное издание

Принц Гарри обвиняет издание The Sun в том, что оно использовало незаконные способы сбора информации о нем, сообщает BBC.



Принц утверждает, что журналисты и частные детективы, работающие в The Sun и ныне несуществующем News of the World, использовали незаконные методы для получения информации о нем.



В News Group Newspapers (NGN) опровергают обвинения Гарри.



Согласно законодательству Великобритании, истцы обычно имеют шесть лет, чтобы обратиться в суд по факту нарушения конфиденциальности.



В то же время некоторые доказательства, на которые возлагался Гарри, доходят до середины 1990-х годов.



Адвокаты NGN говорят, что принц слишком долго ждал, чтобы подать иск, и потому он должен быть отклонен.



Сам Гарри уверяет, что не мог этого сделать раньше, поскольку между Букингемским дворцом и газетной компанией было заключено "тайное соглашение". Она предполагала, что принц должен отложить любой судебный иск против компании, после чего нарушения конфиденциальности будут признаны или решены извинениями.



Юристы NGN опровергли существование какого-либо тайного соглашения, сравнив заявление Гарри с "баснями об Алисе в стране чудес".



Дело принца Гарри может быть рассмотрено в Высоком суде в следующем году.