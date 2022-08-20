



Принц Гарри неожиданно уехал в Африку

Принц Гарри совершил неожиданный визит в Африку.



Герцог Сассекский отправился в Африк1 в качестве президента African Parks, некоммерческой природоохранной группы, которая управляет национальными парками по всему континенту, сообщает People.



Во время своего визита принц Гарри приветствовал группу официальных лиц США, защитников природы и филантропов.



Ранее принц Гарри неоднократно бывал в Африке и даже назвал континент своим "вторым домом". Также он рассказывал, что Африка связала его с двумя важными женщинами в его жизни: его женой Меган и его матерью, принцессой Дианой.