Принц Гарри не смог оспорить решение суда в Великобритании

Принц Гарри проиграл попытку подать второй иск в Высокий суд против Министерства внутренних дел по поводу его мер безопасности во время визита в Великобританию, сообщает Hello.



Герцог Сассекский хотел оспорить решение суда о том, что ему не разрешается в частном порядке оплачивать личную охрану, которую бы осуществляли сотрудники британской полиции. Адвокаты Гарри требовали судебного пересмотра отклонения его предложения заплатить за защиту в Великобритании после того, как его меры безопасности изменились, когда он сложил с себя обязанности работающего члена королевской семьи.



По информации таблоида, юристы МВД единым фронтом выступили против того, чтобы позволить богатым людям "покупать" безопасность у полиции.



Однако вместе с тем Гарри получил право на полный судебный пересмотр против Министерства внутренних дел основного решения об отказе в его защите.



Его адвокаты также могут обжаловать свежий запрет.



Решение запретить подавать второй иск было принято на фоне продолжающегося судебного разбирательства в Высоком суде с участием герцога, в котором он подает оспариваемый иск против Mirror Group Newspapers (MGN) в связи с обвинениями в незаконном сборе информации.



Гарри также ожидает решения о том, могут ли быть продолжены аналогичные дела против издателей Associated Newspapers Limited (ANL) и News Group Newspapers (NGN). В этом же перечне – решение по иску герцога о клевете против ANL — издателя Daily Mail and Mail on Sunday — в связи со статьей о его деле против МВД.