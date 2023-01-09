



Принц Гарри не намерен отказываться от королевских титулов

Принц Гарри намекнул на то, что он и его супруга Меган Маркл не намерены отказываться от королевских титулов.



Об этом он сказал в программе 60 Minutes Sunday на CBS незадолго до публикации его мемуаров.



По словам Гарри, отказ от титулов все равно ни на что бы не повлиял. На вопрос о том, почему бы не отказаться от титулов герцога и герцогини, он ответил: "А какая разница?"



У него также спросили, зачем он раскрывает разговоры с отцом или братом после переезда в США, когда решил отойти от институциональной роли.



"Каждый раз, когда я пытался сделать это в частном порядке, происходили брифинги, утечки и подбрасывания историй против меня и моей жены. Знаете, у нас есть семейный девиз — никогда не жалуйся, никогда не объясняй. Но это всего лишь девиз. И он действительно не работает", - отметил Гарри.



По его словам, он с супругой планирует сбалансировать время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять свой долг.



"Этот географический баланс позволит нам воспитать нашего сына с уважением к королевским традициям, в которых он родился, а также даст нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - подчеркнул он.



