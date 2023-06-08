



Принц Гарри назвал причину, почему от него ушла бывшая



Вчера, выступая в качестве свидетеля в Высоком суде Лондона, принц Гарри обвинил прессу в расставании с бывшей девушкой.



Принц Гарри стал первым за 132 года представителем королевской семьи, который дает показания в суде. Принц выступает против издания Mirror Group Newspapers. Он утверждает, что газета организовала незаконный сбор информации, по его словам, журналисты взламывали телефоны его знакомых и пользовались услугами частных детективов. Кроме того, герцог Сассекский обвинил прессу в том, что его бывшая девушка Челси Дэви ушла от него, заявив, что "королевская жизнь не для нее". Об этом пишет Daily Mail.



В своих свидетельских показаниях он утверждал, что всякий раз, когда он был в отношениях, его избранница "вступала в отношения не только с ним, но и со всей бульварной прессой", которая пыталась разрушить его отношения. Первые серьезные отношения принца Гарри была с уроженкой Зимбабве мисс Дэви. Они познакомили в начале 2004 года и были вместе до середины 2010 года.



Гарри утверждает, что Daily Mirror, должно быть, использовала взлом телефона, после чего вышла статья, в которой утверждалось, что на вечеринке герцог флиртовал с "ошеломляющей брюнеткой", а мисс Дэви, которой тогда было 19 лет, была "в ярости" и устроила скандал.



Один из источников якобы сообщил газете, что брюнетка "сидела на коленях у Гарри в телесных колготках и очень коротком черном платье".



В суде Эндрю Грин из Mirror Group Newspapers (MGN) заявил, что не было ничего противозаконного в том, что репортер Mirror Джейн Керр говорила с гостями на вечеринке. Гарри ответил: "Нет, если это действительно то, что она сделала".



Гарри также сказал в своем заявлении, что его поверенные показали ему данные о звонках, показывающие звонки из "Mirror" на мобильный телефон его "партнера" Гая Пелли за два дня до публикации истории. Продолжительность звонка была "нулевой", что, по словам Гарри, "показательно" для взлома.

