



Принц Гарри может лишиться визы в США из-за своего признания

Шокирующее признание принца Гарри в том, что он употреблял кокаин и галлюциногенные грибы, может дорого ему обойтись.



Как сообщает The Mirror, принц Гарри может лишиться визы в США из-за своих признаний.



Въезд в Штаты предоставляется на индивидуальной основе с правилами, согласно которым "текущие или прошлые действия, такие как наркотики или преступная деятельность", могут лишить заявителя права на получение визы.



В своих мемуарах принц Гарри рассказал, что принимал кокаин, когда ему было 17 лет, а также признался в употреблении "волшебных грибов" и курении каннабиса.



Какая именно виза у принца Гарри - неизвестно. Он мог получить визу США после женитьбы на Меган Маркл, а мог получить и визу O-1, которую часто выдают кинозвездам и лучшим спортсменам, действует в течение трех лет, что означает, что вскоре Гарри может потребоваться продление или новая виза.