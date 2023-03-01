



Принц Гарри и Меган потеряют дом в Великобритании и вернут деньги за его ремонт

Дом, который использовался принцем Гарри и его женой Меган во время их пребывания в Британии, был предложен королем Чарльзом брату монарха, принцу Эндрю.

Решение короля было принято после разоблачений Гарри о Чарльзе III, наследном принце Уильяме и других членах королевской семьи в его недавних мемуарах, документальном фильме Netflix и серии телеинтервью. Бывший дом пары, Frogmore Cottage, был предложен принцу Эндрю, младшему брату короля. Однако принц пожелал остаться в своем нынешнем доме поблизости.



Гарри и Меган переехали в Frogmore Cottage, расположенный на территории королевского поместья Виндзорский замок, после свадьбы в 2018 году.

Отказавшись от своих королевских обязанностей в 2020 году, чета переехала в Калифорнию, чтобы начать новую жизнь и карьеру, но Frogmore Cottage оставался ее британской базой. Они также согласились вернуть 2,4 миллиона фунтов стерлингов – денег налогоплательщиков, потраченных на ремонт дома.



Кузина Гарри Евгения, младшая дочь Эндрю, и ее муж получили право пользования недвижимостью после того, как пара уехала, но сейчас семья там не проживает.



Гарри и Меган редко приезжали в Великобританию с момента их отъезда в США, но использовали Frogmore Cottage в случаях, когда они возвращались на родину принца. Отношения между скандальной парой и остальными членами семьи с тех пор стали еще более натянутыми после язвительной критики членов королевской семьи и их помощников в его книге “Запасной”, побившей все мыслимые рекорды по скорости продаж.



Текущие разногласия вызвали большие сомнения в том, будет ли Гарри присутствовать на коронации своего отца в мае.