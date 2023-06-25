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Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от фамилии Виндзор
25.06.2023 00:37 Ирина Демьянова

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от фамилии Виндзор

Принц Гарри и Меган Маркл могут сменить фамилию Виндзор, чтобы окончательно разорвать связи с королевской семьей. Об этом пишет Daily Star.

Согласно заявлениям королевского автора Тома Бауэра, альтернативой может стать принятие герцогом и герцогиней Сассекскими фамилии Спенсер - девичья фамилия принцессы Дианы.

Также Том Бауэр добавил, что супруги обсуждали это не только между собой, но и со своей командой.

Что действительно интересно в ребрендинге Сассексов, то это то, что Меган решила, что ее настоящей целью в жизни должна быть Диана. Это всегда было ее страстью, это также было страстью Гарри, и Меган дошла до того, что предложила отказаться от имени Виндзор и взять фамилию Спенсер. Следовательно, она будет Меган Спенсер - новой Дианой", - заявил он.

Заявления о возможном ребрендинге появились во время обсуждения того, как Принц Гарри и Меган Маркл расторгли контракт со Spotify стоимостью 20 миллионов долларов.
 

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