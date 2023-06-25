



Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от фамилии Виндзор

Принц Гарри и Меган Маркл могут сменить фамилию Виндзор, чтобы окончательно разорвать связи с королевской семьей. Об этом пишет Daily Star.



Согласно заявлениям королевского автора Тома Бауэра, альтернативой может стать принятие герцогом и герцогиней Сассекскими фамилии Спенсер - девичья фамилия принцессы Дианы.



Также Том Бауэр добавил, что супруги обсуждали это не только между собой, но и со своей командой.



Что действительно интересно в ребрендинге Сассексов, то это то, что Меган решила, что ее настоящей целью в жизни должна быть Диана. Это всегда было ее страстью, это также было страстью Гарри, и Меган дошла до того, что предложила отказаться от имени Виндзор и взять фамилию Спенсер. Следовательно, она будет Меган Спенсер - новой Дианой", - заявил он.



Заявления о возможном ребрендинге появились во время обсуждения того, как Принц Гарри и Меган Маркл расторгли контракт со Spotify стоимостью 20 миллионов долларов.

