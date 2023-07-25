



Принц Гарри и Меган Маркл попали в новый скандал

Принц Гарри и Меган Маркл обидели пожилого соседа - 88-летнего ветерана ВМС США Фрэнка МакГинити.



По данным PageSix, это произошло после переезда семейства в Калифорнию.



"У меня большой дом рядом с собственностью Гарри и Меган. Я живу в гостевом домике, а свой основной дом сдаю на Airbnb. Гарри и Меган живут в старой собственности Маккормиков. Я подошел к их воротам с фильмами на компакт-диске, но они не заинтересовались", - рассказал МакГинити.



По словам пенсионера, он хотел подарить Гарри и Меган фильмы, которые сам снял об истории района, в котором поселилась семья. Однако его грубо прогнали.



"Парень у ворот отказал мне и не стал брать пленку, просто сказав, что они не заинтересованы. Я пытался вести себя доброжелательно и по соседски. Мы не часто их здесь видим. Удивительно, что они переехали в этот район. Здесь чаще встречаются люди старшего возраста", - отметил мужчина.

