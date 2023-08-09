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Принц Гарри и Меган Маркл планируют снять фильм
09.08.2023 03:33 Ирина Демьянова

Принц Гарри и Меган Маркл планируют снять фильм

Принц Гарри и Меган Маркл купили права на роман Карли Форчун "Встреть меня у озера" и планируют экранизировать его для Netflix. Об этом пишет The Sun.

Эксперты подсчитали, что стоимость приобретения должна стоить около четырех миллионов долларов.

Роман, разошедшийся тиражом в 37 тысяч экземпляров в первую неделю продаж, рассказывает о 30-летних влюбленных, начинающих строить отношения.

Кроме того, он рассматривает такие темы, как детская травма из-за потери отца в автокатастрофе, перекликающейся со смертью принцессы Дианы, а также психическое здоровье и послеродовая депрессия.

По данным издания, действие происходит вблизи Торонто в Канаде, где Меган жила, когда начала встречаться с Гарри.
 

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