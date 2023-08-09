



Принц Гарри и Меган Маркл планируют снять фильм

Принц Гарри и Меган Маркл купили права на роман Карли Форчун "Встреть меня у озера" и планируют экранизировать его для Netflix. Об этом пишет The Sun.



Эксперты подсчитали, что стоимость приобретения должна стоить около четырех миллионов долларов.



Роман, разошедшийся тиражом в 37 тысяч экземпляров в первую неделю продаж, рассказывает о 30-летних влюбленных, начинающих строить отношения.



Кроме того, он рассматривает такие темы, как детская травма из-за потери отца в автокатастрофе, перекликающейся со смертью принцессы Дианы, а также психическое здоровье и послеродовая депрессия.



По данным издания, действие происходит вблизи Торонто в Канаде, где Меган жила, когда начала встречаться с Гарри.

