



Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода и решили пожить отдельно

Младший сын короля Чарльза III принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили пожить отдельно в надежде возобновить свои отношения. Об этом сообщает RadarOnline, ссылаясь на собственные источники из близкого окружения пары.



В частности, в сети начала распространяться информация, что герцоги Сассекские, состоявшие в браке уже пять лет, переживают непростой период в отношениях.



По данным издания, они устали от "негативной реакцией общественности, неудачных деловых сделок и публичных ссор со своими близкими". Поэтому сейчас супруги пытаются выяснить, что повлияло на их отношения.



"Они пытаются выяснить, что их ударило. Гарри не вписывается в мир Меган", - утверждает инсайдер, добавив, что ему нужно "найти себя".



В будущем Гарри планирует поездку в Африку для съемок документального фильма, на которых не будет присутствовать его жена.



Ожидаемое сольное путешествие может быть именно тем, что ему нужно, поскольку он считает этот континент своим "вторым домом" и местом, где он чувствует себя "наиболее похожим на себя", - сказал источник.



В свою очередь, вместе со своим новым агентом будет заниматься созданием собственного бренда, ведь стремится заработать миллионы.