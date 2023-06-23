



Принц Гарри хотел поговорить с Путиным и Трампом о детских травмах

Принц Гарри хотел взять интервью у Владимира Путина, Дональда Трампа и Марка Цукерберга об их воспитании и детских травмах в подкасте Spotify. Об этом стало известно изданию Daily Mail.



Также сообщается, что Гарри хотел взять интервью у Папы Франциска.



Но, как сообщается, практичность интервьюирования этих гостей вызвала вопрос у тех, кто работал над подкастами Гарри, особенно с учетом того, что такие люди как Путин и Цукерберг не из тех, кто открыто рассказывает о своих детских травмах.



Издание сообщает, что герцог Сассекский обсуждал свои идеи возможных шоу с несколькими продюсерами компании, рассказав им, как он хотел поговорить с неоднозначными фигурами об их детстве и о том, как они стали теми мужчинами, каковы они сегодня.



Но принцу Гарри так и не удалось выпустить ни одного сольного подкаста на Spotify с момента подписания многомиллионного соглашения 2020 года, а с его супругой Меган Маркл компания разорвала соглашение, не продлив подкаст "Архетипы" на второй сезон. В своем подкасте Меган разговаривала с известными женщинами , обсуждая разные социальные проблемы.

