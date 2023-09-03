



Принц Гарри едет в Британию: найдется ли у короля Чарльза на него время

Король Чарльз и принц Уэльский Уильям не намерены встречаться с принцем Гарри, который на этой неделе намерен вернуться в Великобританию.



Об этом стало известно журналистам газеты The Mail on Sunday.



Гарри отправится в Британию, чтобы принять участие в ежегодной церемонии вручения премии WellChild Awards, благотворительной организации, покровителем которой он является 15 лет.



По словам источника из дворца, у короля в расписании не будет "окошка" для встречи с сыном. А принц Уильям не общался с братом уже несколько месяцев, и, судя по всему, не намерен это делать.