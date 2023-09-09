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Принц Гарри без предупреждения явился в Виндзор почтить память бабушки
09.09.2023 03:29 Раиса Вовк

Принц Гарри без предупреждения явился в Виндзор почтить память бабушки

Принц Гарри неожиданно появился в Виндзорском замке, где посетил часовню Святого Георгия, место, где похоронена его бабушка, покойная королева Елизавета, пишет Daily Mail.

Это был тайный и явно не согласованный с прочими родственниками визит. Герцог Сассекский был замечен выходящим из часовни Святого Георгия.

Гарри выглядел очень серьезным, выходя из бокового входа в церковь, где он женился на Меган в 2018 году. Неизвестно, ходил ли он на могилу Ее Величества в Мемориальной часовне короля Георга VI, которая находится на стенах церкви.

Гарри заметили туристы, когда он выходил из часовни, где похоронены его бабушка и дедушка, около полудня. Его сопровождали только его телохранители, которые и сопроводили принца к его Range Rover.

Известно, что принц Гарри встретился с некоторыми членами своей семьи. Гарри по-прежнему близок со своими кузинами Беатрис и Евгенией, но пока неизвестно, съездили ли они в Виндзор вместе. 

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