Принц Гарри без предупреждения явился в Виндзор почтить память бабушки

Принц Гарри неожиданно появился в Виндзорском замке, где посетил часовню Святого Георгия, место, где похоронена его бабушка, покойная королева Елизавета, пишет Daily Mail.



Это был тайный и явно не согласованный с прочими родственниками визит. Герцог Сассекский был замечен выходящим из часовни Святого Георгия.



Гарри выглядел очень серьезным, выходя из бокового входа в церковь, где он женился на Меган в 2018 году. Неизвестно, ходил ли он на могилу Ее Величества в Мемориальной часовне короля Георга VI, которая находится на стенах церкви.



Гарри заметили туристы, когда он выходил из часовни, где похоронены его бабушка и дедушка, около полудня. Его сопровождали только его телохранители, которые и сопроводили принца к его Range Rover.



Известно, что принц Гарри встретился с некоторыми членами своей семьи. Гарри по-прежнему близок со своими кузинами Беатрис и Евгенией, но пока неизвестно, съездили ли они в Виндзор вместе.

