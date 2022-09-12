Принц Эндрю позаботится о любимых корги королевы Елизаветы
Корги королевы Елизаветы II будут жить с ее сыном принцем Эндрю и его бывшей женой.
Об этом сообщает ВВС.
"Корги вернутся, чтобы жить с герцогом и герцогиней. Именно герцогиня нашла щенков, подаренных Ее Величеству герцогом. Герцогиня сблизилась с Ее Величеством из-за выгула собак и верховой езды, и даже после развода она продолжала свою большую дружбу с Ее Величеством, выгуливая собак и болтая", - заявил источник, близкий к принцу Эндрю.
Как известно, королева Великобритании Елизавета II была большой поклонницей породы собак корги. При жизни Ее Величеству принадлежало более 30 корги.