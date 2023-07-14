



Примат-алкоголик напал на несколько тысяч человек

В Непале примат, имеющий слабость к спиртному, перебрав с алкоголем, начинал кидаться на людей.



По данным Daily Star, примерно за три месяца из-за пьяной обезьяны пострадали около четырех тысяч человек.



Уточняется, что несколько пациентов, в том числе девятилетний мальчик, прошли лечение в больнице тропических и инфекционных заболеваний Сукрарадж (STIDH) в Катманду.



Очевидцы рассказали, что примат забредал в магазины, где распивал алкоголь вместе с местными. Перебрав, он становился очень агрессивным и начинал кусать детей.