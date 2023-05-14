



Прилепин поделился своими планами после реабилитации

Писатель Захар Прилепин собирается вернуться в зону проведения спецоперации после прохождения реабилитации.



“Планирую вернуться в зону военных действий, но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода”, — сказал Прилепин в интервью с Федеральным агентством новостей.



Писатель рассказал, что его "пытались отработать" в Донбассе. Но там это было непросто: он менял места дислокации, автомобили. Да и телефон с собой не носил, поэтому найти писателя было нелегко. В конце апреля он узнал, что только в одном Луганске его разыскивают сразу три группы.



Вернувшись домой по ротации, использовать мобильный пришлось. Так террористы и отследили местонахождение своей жертвы.

