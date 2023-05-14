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Прилепин поделился своими планами после реабилитации
14.05.2023 12:39 Наталья Богинская

Прилепин поделился своими планами после реабилитации

Писатель Захар Прилепин собирается вернуться в зону проведения спецоперации после прохождения реабилитации.

“Планирую вернуться в зону военных действий, но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода”, — сказал Прилепин в интервью с Федеральным агентством новостей.

Писатель рассказал, что его "пытались отработать" в Донбассе. Но там это было непросто: он менял места дислокации, автомобили. Да и телефон с собой не носил, поэтому найти писателя было нелегко. В конце апреля он узнал, что только в одном Луганске его разыскивают сразу три группы.

Вернувшись домой по ротации, использовать мобильный пришлось. Так террористы и отследили местонахождение своей жертвы.
 

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